В Псковской области откроют филиал «Ленфильма»

СЕГОДНЯ 18:24 2018-11-15T18:24:58+03:00

В 2019 году в Пскове планируют провести международный кинофестиваль. Мероприятие включено в программу Ганзейских дней Нового времени. Фото: администрация Псковской области

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В Псковской области откроют филиал киностудии «Ленфильм». Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в администрации региона, этот вопрос обсудили губернатор области Михаил Ведерников, генеральный директор кинокомпании Эдуард Пичугин и председатель совета директоров, режиссер и продюсер Федор Бондарчук.

Планы о дальнейшем сотрудничестве с киностудией «Ленфильм» обсудили на седьмом ежегодном Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

– В рамках договоренности планируется реализовать международный кинофестиваль, который включен в программу Ганзейский дней Нового времени в Пскове в 2019 году, – сообщили в ведомстве.

Совместное сотрудничество повысит известность региона, как на российском, так и на международном уровне, а также благодаря проведению съемок кинокартин привлечет дополнительные инвестиции в экономику области.

– Наше соглашение привлечет внимание кинематографистов к нашему региону и к его историко-культурному наследию, что повысит узнаваемость Пскова в России, и за рубежом – отметил Михаил Ведерников.