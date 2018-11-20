В Островском районе из-за повреждения канализационных труб сточные воды сливались в лесу

СЕГОДНЯ 09:51 2018-11-20T09:53:24+03:00

Природоохранная прокуратура защитила лес в Островском районе от сточных вод. Фото: Елена Арсеньева.

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Псковская природоохранная прокуратура добилась в суде организации отведения сточных вод в детском санатории «Гороховое озеро». Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, администрация Островского района обязана устранить засор канализации.

Как удалось выяснить прокурорам, в детском санатории «Гороховое озеро» засорилась канализация. Из-за этого загрязненные сточные воды сливались в ближайший лес в деревне Гороховое озеро. Такая ситуация вредила окружающей среде и несла угрозу здоровью и жизни людей, проживающих рядом.

- За состояние канализационной сети отвечает администрация Островского района, которая не приняла никаких мер по устранению засора или организации водоотведения, - сообщили в ведомстве.

Поэтому сотрудники прокуратуры обратились в суд, где добились того, чтобы местное самоуправление устранило все нарушения. Законность такого решения подтвердили и в аппеляционном суде.