Следователи установили личность мужчины, чей труп найден в гаражном кооперативе Великих Лук

СЕГОДНЯ 20:22 2018-11-20T20:25:37+03:00

Великолукские следователи возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины в городе на Ловати. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

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Следователи установили личность погибшего мужчины, найденного вечером 19 ноября в Великих Луках в одном из гаражных кооперативов. Им оказался 39-летний местный житель. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе следственного управления следственного комитета по Псковской области, версия о насильственной смерти подтвердилась.

- Установить личность удалось в первые часы расследования. Уже возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». По предварительным данным, мужчина скончался в результате травмы грудной клетки от множества ударов. По версии следствия, телесные повреждения он получил в ходе конфликта со знакомым, - сообщил пресс-секретарь ведомства Антон Доброхотов.

Прибывшая на место происшествия полиция обнаружила следы крови в помещении гаража. А также ее нашли и в подъезде соседнего дома. Судмедэксперты устанавливают, принадлежит ли она погибшему великолучанину.

На данный момент следователи пытаются установить местонахождения подозреваемого в убийстве.