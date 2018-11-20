2018-11-20T20:25:37+03:00
Происшествия

Следователи установили личность мужчины, чей труп найден в гаражном кооперативе Великих Лук

Им оказался 39-летний местный житель
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
Поделиться:
Великолукские следователи возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины в городе на Ловати.Великолукские следователи возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины в городе на Ловати.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Изменить размер текста:

Следователи установили личность погибшего мужчины, найденного вечером 19 ноября в Великих Луках в одном из гаражных кооперативов. Им оказался 39-летний местный житель. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе следственного управления следственного комитета по Псковской области, версия о насильственной смерти подтвердилась.

- Установить личность удалось в первые часы расследования. Уже возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». По предварительным данным, мужчина скончался в результате травмы грудной клетки от множества ударов. По версии следствия, телесные повреждения он получил в ходе конфликта со знакомым, - сообщил пресс-секретарь ведомства Антон Доброхотов.

Прибывшая на место происшествия полиция обнаружила следы крови в помещении гаража. А также ее нашли и в подъезде соседнего дома. Судмедэксперты устанавливают, принадлежит ли она погибшему великолучанину.

На данный момент следователи пытаются установить местонахождения подозреваемого в убийстве.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Псковские пограничники не дали незаконно провести штык-нож через госграницу
В Пскове местному жителю за нападение на полицейского грозит до 5 лет колонии
Псковская область участвует в международном благотворительном проекте #Щедрыйвторник
В Великих Луках раскрыли кражу стройматериалов из гаражного кооператива
В Пскове задержали подозреваемых в краже двух центнеров овощей
Финалистки «Мисс Псков - 2018» отправились в шахматное зазеркалье
В Великих Луках у гаража нашли тело мужчины с признаками насильственной смерти
Приставы Псковской области выдворили в Турцию 6 иностранцев
В Пскове на Максима Горького в пожаре погиб 32-летний мужчина
В Пскове согласовали кандидатуру Елены Кузнецовой на пост руководителя КУМИ
В Островском районе из-за повреждения канализационных труб сточные воды сливались в лесу
В Псковской области задержать насильника школьницы помогли детали его битой автомашины
Псковичей ждут в Михайловском на «Михайлов день»
Нового руководителя псковского следственного управления представили личному составу
Великолукская полиция задержала похитителя двух велосипедов
Спортсмен из Пскова завоевал три первых места на индор-гребной гонке С2ROW OPEN 2018
В Себеже на территории детского сада нашли труп заражённой бешенством лисы
Псковская спортсменка завоевала две золотые медали на соревнованиях по настольному теннису в Испании
В Бежаницком районе мужа обязали оформить на семью дом, построенный на материнский капитал