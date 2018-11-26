Пострадавших в аварии с внедорожником детей доставили в Опочецкую межрайонную больницу

СЕГОДНЯ 12:47 2018-11-26T13:57:56+03:00

Дети ждут прибытия медиков из областного центра, которые доставят их на лечение в Псков. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Учитывая характер травм школьников, из Пскова за ними выехали реанимобили

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Трех школьников, пострадавших в аварии с участием внедорожника, доставили в Опочецкую межрайонную больницу. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, в ближайшее время детей перевезут в Псковскую областную детскую больницу.

- В составе бригады врачей, которая выехала из Пскова, невролог, травматолог и нейрохирург, - заметила руководитель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко. - Отправить за детьми вертолет санавиации не позволила погода.

Одна школьница, девочка двенадцати лет, сейчас находится в тяжелом состоянии. От удара автомобиля её откинуло на остановочный павильон. У двух мальчиков тринадцати и пятнадцати лет специалисты зафиксировали закрытые черепно-мозговые травмы. Такие повреждения считаются средней степени тяжести.

Помимо трех пострадавших школьников на остановке был еще четвертый ребенок. Маленький мальчик травм не получил.

СПРАВКА «КП»

Авария произошла 26 ноября в 7:45 утра. Дети ждали автобуса, когда в остановку въехал УАЗ. Позже водитель пытался скрыться с места ДТП. Но сотрудники ГИБДД задержали злоумышленника.