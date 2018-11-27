Актриса из Пскова прошла отбор конкурса авторской песни «Пой, ласточка, пой!»
Ксения Тишкова, актриса Псковского драматического театра имени А. С. Пушкина, прошла отбор всероссийского конкурса авторской песни «Пой, ласточка, пой!». Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в театрально-концертной дирекции, сам же творческий конкурс состоится в Екатеринбурге.
– Этот фестиваль пройдёт на территории Екатеринбургского театрального института, – сообщили в учреждении.
Помимо этого, в учреждении добавили также, что 3 декабря победители и дипломанты конкурса исполнят песни с такими мэтрами жанра, как Нонна Гришаева, Наталия Быстрова, Сергей Плотонов, Лилия Шайхитдинова, Юлия Шубарева и Елена Мартыненко.
Сам же фестиваль проходит при поддержке гранта Федерального агентства по делам молодежи и Свердловского отделения Союза театральной деятельности Российской Федерации.
СПРАВКА «КП»
В ноябре в Псковском драматическом театре имени А. С. Пушкина Ксения Тишкова играет в главной роли в постановке «Таланты и поклонники». Ближайший спектакль состоится 28 ноября в 19.00.