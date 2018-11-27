2018-11-27T12:56:41+03:00
Звезды

Актриса из Пскова прошла отбор конкурса авторской песни «Пой, ласточка, пой!»

Победители фестиваля выступят на одной сцене с мастерами жанра
Раиса Семёнова
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Сам фестиваль пройдёт на территории Екатеринбургского театрального института. Фото: театрально-концертная дирекция Псковской областиСам фестиваль пройдёт на территории Екатеринбургского театрального института. Фото: театрально-концертная дирекция Псковской области
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Ксения Тишкова, актриса Псковского драматического театра имени А. С. Пушкина, прошла отбор всероссийского конкурса авторской песни «Пой, ласточка, пой!». Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в театрально-концертной дирекции, сам же творческий конкурс состоится в Екатеринбурге.

– Этот фестиваль пройдёт на территории Екатеринбургского театрального института, – сообщили в учреждении.

Помимо этого, в учреждении добавили также, что 3 декабря победители и дипломанты конкурса исполнят песни с такими мэтрами жанра, как Нонна Гришаева, Наталия Быстрова, Сергей Плотонов, Лилия Шайхитдинова, Юлия Шубарева и Елена Мартыненко.

Сам же фестиваль проходит при поддержке гранта Федерального агентства по делам молодежи и Свердловского отделения Союза театральной деятельности Российской Федерации.

СПРАВКА «КП»

В ноябре в Псковском драматическом театре имени А. С. Пушкина Ксения Тишкова играет в главной роли в постановке «Таланты и поклонники». Ближайший спектакль состоится 28 ноября в 19.00.

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