2018-11-28T13:04:31+03:00
Дом. Семья

Средняя загрузка гостиниц в Пскове составляет почти 30%

За 2017 год в них побывало почти 400 тысяч туристов
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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В ПСков приезжают в основном на выходные, поэтому очень важно развивать транспортную доступность областной столицы.В ПСков приезжают в основном на выходные, поэтому очень важно развивать транспортную доступность областной столицы.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО
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В Псков за прошедший 2017 год приехало почти 400 тысяч туристов. Это только гости, которых официально зарегистрировали в одной из 116 гостиниц областной столицы. Эта статистика не учитывает туристов, расположившихся в паломнических центрах, хостелах и в съемных квартирах. Как передает корреспондент «Комсомольской правды - Псков», об этом на встрече с журналистами сообщила начальник отдела развития туризма госкомитета Псковской области по культуре Ольга Качнова.

- Средняя загрузка отелей у нас составляет 30%. Может показаться, что это достаточно низкий показатель. Но вместе с тем в высокие сезоны, с мая по сентябрь, нагрузка достигает и 100%, - отметила Ольга Кочнова. - Мы регион выходного дня. К нам приезжают на уикенды.

По мнению специалистов, сдерживающим фактором для туризма является транспортная логистика. Поэтому псковские туроператоры возлагают большие надежды на «Ласточек» и авиакомпанию «Азимут».

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