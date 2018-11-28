Средняя загрузка гостиниц в Пскове составляет почти 30%

СЕГОДНЯ 13:00 2018-11-28T13:04:31+03:00

За 2017 год в них побывало почти 400 тысяч туристов

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В Псков за прошедший 2017 год приехало почти 400 тысяч туристов. Это только гости, которых официально зарегистрировали в одной из 116 гостиниц областной столицы. Эта статистика не учитывает туристов, расположившихся в паломнических центрах, хостелах и в съемных квартирах. Как передает корреспондент «Комсомольской правды - Псков», об этом на встрече с журналистами сообщила начальник отдела развития туризма госкомитета Псковской области по культуре Ольга Качнова.

- Средняя загрузка отелей у нас составляет 30%. Может показаться, что это достаточно низкий показатель. Но вместе с тем в высокие сезоны, с мая по сентябрь, нагрузка достигает и 100%, - отметила Ольга Кочнова. - Мы регион выходного дня. К нам приезжают на уикенды.

По мнению специалистов, сдерживающим фактором для туризма является транспортная логистика. Поэтому псковские туроператоры возлагают большие надежды на «Ласточек» и авиакомпанию «Азимут».