2018-11-28T16:36:14+03:00
Дом. Семья

На создание туристского кластера «Псковский» потрачено семь миллиардов рублей

Большая часть суммы поступила из внебюджетных источников.
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
Поделиться:
Семь миллиардов рублей потратили для того, чтобы сделать Псков комфортным для туристов.Семь миллиардов рублей потратили для того, чтобы сделать Псков комфортным для туристов.Фото: Сергей ГЕРАСИМОВ
Изменить размер текста:

В 2018 году заканчиваются работы над проектом туристско-рекреационного кластера «Псковский». На создание удобной среды в Пскове потрачено 7 миллиардов рублей. Это средства из федерального бюджета, консолидированного бюджета региона и внебюджетных источников. Как передает корреспондент «Комсомольской правды - Псков», об этом сообщила начальник отдела развития туризма госкомитета Псковской области по культуре Ольга Качнова.

- Со следующего года наш регион приступит к новому проекту - кластер «Духовные истоки». Он охватит почти всю территорию нашей области, - рассказала Ольга Качнова. - В 2019 году мы уже выйдем за пределы города и расширимся по районам, чтобы там также была создана комфортная для туризма среда.

Все потраченные деньги были направлены на строителство гостиниц, предприятий общественного питания, развлекательных центров и парков. Как подытожили специалисты, инфраструктура Пскова готова к приему туристов.

КСТАТИ

Псковская область два года подряд попадает в тройку лидеров журнала National Geographic в качестве туристического направления.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дважды судимый житель Опочки пытался во время пьяной ссоры топором зарубить знакомого
В Пскове на Рижском проспекте под колеса автомобиля попала школьница
Полиция расследовала дело о хранении 91 грамма тяжёлого наркотика, изъятого в Палкинском районе
«Ласточки» из Пскова будут ходить до Чудово и Петрозаводска
Псковский автор Ольга Шерстобитова выпустила первый роман дилогии «Злодей для ведьмы»
Средняя загрузка гостиниц в Пскове составляет почти 30%
В Пскове отменен концерт «Смеяться разрешается» с участием артистов «Петросян шоу»
В Великих Луках под предлогом покупки шпица мошенница нажилась на местной жительнице
В Пскове на полмесяца перекроют 2 участка дороги на улице Школьной
В Пскове в ДТП пострадал водитель вылетевшей на встречку иномарки
В Псковском районе в ДТП на дороге Неелово – Кудина гора пострадал пассажир
В Пскове нашли средневековый ключ с изображением лютого зверя
В Невельском районе пограничники задержали белоруса за незаконный ввоз трех тонн говядины
На коммунальных квитанциях в Пскове будут размещать информацию о предупреждении пожаров
Армен Манацканян: взять на контроль ситуацию с датчиками дыма обойдется в миллион рублей
В Пскове у нескольких памятников появились информационные экраны с QR-кодами
В Псковской области увеличат финансирование программы по закупке датчиков дыма для малоимущих семей
У псковской санавиации появятся приборы для полетов в плохую погоду
Полиция Псковской области: Сбивший детей на остановке мужчина не имел права садиться за руль
В Псковской области сотрудники ДПС усилят контроль за водителями в выходные и праздники
В Пскове стартовал полуфинал Первенства России по волейболу среди юношей
В Новосокольническом районе муниципальные квартиры сдавались с гнилыми окнами и полами