На создание туристского кластера «Псковский» потрачено семь миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 16:36 2018-11-28T16:36:14+03:00

Семь миллиардов рублей потратили для того, чтобы сделать Псков комфортным для туристов. Фото: Сергей ГЕРАСИМОВ

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В 2018 году заканчиваются работы над проектом туристско-рекреационного кластера «Псковский». На создание удобной среды в Пскове потрачено 7 миллиардов рублей. Это средства из федерального бюджета, консолидированного бюджета региона и внебюджетных источников. Как передает корреспондент «Комсомольской правды - Псков», об этом сообщила начальник отдела развития туризма госкомитета Псковской области по культуре Ольга Качнова.

- Со следующего года наш регион приступит к новому проекту - кластер «Духовные истоки». Он охватит почти всю территорию нашей области, - рассказала Ольга Качнова. - В 2019 году мы уже выйдем за пределы города и расширимся по районам, чтобы там также была создана комфортная для туризма среда.

Все потраченные деньги были направлены на строителство гостиниц, предприятий общественного питания, развлекательных центров и парков. Как подытожили специалисты, инфраструктура Пскова готова к приему туристов.

КСТАТИ

Псковская область два года подряд попадает в тройку лидеров журнала National Geographic в качестве туристического направления.