СЕГОДНЯ 18:57 2018-11-30T18:57:24+03:00

Чтобы подготовиться к финалу, девушки два раза в неделю посещали специальные мероприятия проекта

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На финале конкурса красоты «Мисс Псков – 2018» участницы справились на отлично. Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды – Псков», об этом на встрече с журналистами сообщил директор конкурса Николай Королёв.

– На финальном шоу девушки справились на твёрдую пятёрку. Это было очень яркое зрелище! – сообщил директор конкурса. – Это было видно по реакции жюри. Солистка группы «Краски» Ольга Гусева и вокалистка «Руки вверх» Елизавета Роднянская об этом прямо сказали! Другое подтверждение – контент с мероприятия: фотографии, видеозаписи.

Помимо этого, Николай Королёв обратил внимание на то, что в 2018 году проект «Мисс России» впервые за долгое время удовлетворил творческие ожидания. На протяжении всех двух месяцев этого реалити-шоу девушки демонстрировали высокий уровень подготовки. Для этого конкурсантки два раза в неделю посещали специальные мероприятия от проекта. Регулярно ходили на репетиции, мастер-классы, фотосессии.