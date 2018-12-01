С 3 по 9 декабря в школах Псковской области пройдут «Уроки цифры»

СЕГОДНЯ 10:03 2018-12-01T10:03:35+03:00

И этим необычные занятия детей по программированию не закончатся, серия уроков запланирована на весну

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Псковская область присоединилась к акции «Уроки цифры». Это всероссийское мероприятие, которое охватит многие школы страны. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации региона, в рамках проекта, который стартует в Псковской области с 3 по 9 декабря этого года, в школах состоятся необычные уроки по программированию. Занятия рассчитаны на учащихся с 1 по 11 классы. Все они будут проводиться в игровой форме, знакомить с цифровыми технологиями просто и доступно ребят разного возраста.

Но этим проект не ограничивается. Его продолжат с февраля по май 2019 года.

В ведомстве подчеркнули, что реализация проекта осуществляется в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика Российской Федерации». Организаторы – Министерство просвещения и министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, а также АНО «Цифровая экономика» и российские технокомпании.