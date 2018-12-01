Жительница Великих Лук проведет два года в колонии за нападение с ножом на человека

СЕГОДНЯ 11:50 2018-12-01T11:50:19+03:00

Жительница Великих Лук напала на своего избранника с кухонным ножом, мужчина выжил, а нападавшей предстоит два года провести в колонии общего режима. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

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Жительница Великих Лук ближайшие два года своей жизни проведет в исправительной колонии общего режима. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, таков приговор суда. Женщину признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч.2 ст.111 УК РФ).

В сентябре этого года великолучанка с кухонным ножом напала на своего сожителя. Происходило все в квартире в одном из домов на улице 3-й Ударной Армии. Мужчина и женщина вместе выпивали, а потом разгорелся скандал. Точку в ссоре барышня решила поставить с помощью холодного оружия. Несколько ударов пришлись в грудь избранника. Мужчина выжил, с ранами он был доставлен в местную больницу. А подозреваемую в нападении вскоре задержали.

Великолучанке 46 лет, она нигде не работает.

Дело рассматривал суд Великих Лук.