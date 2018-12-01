Жительница Великих Лук проведет два года в колонии за нападение с ножом на человека
Жительница Великих Лук ближайшие два года своей жизни проведет в исправительной колонии общего режима. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, таков приговор суда. Женщину признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч.2 ст.111 УК РФ).
В сентябре этого года великолучанка с кухонным ножом напала на своего сожителя. Происходило все в квартире в одном из домов на улице 3-й Ударной Армии. Мужчина и женщина вместе выпивали, а потом разгорелся скандал. Точку в ссоре барышня решила поставить с помощью холодного оружия. Несколько ударов пришлись в грудь избранника. Мужчина выжил, с ранами он был доставлен в местную больницу. А подозреваемую в нападении вскоре задержали.
Великолучанке 46 лет, она нигде не работает.
Дело рассматривал суд Великих Лук.