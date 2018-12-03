2018-12-03T11:56:41+03:00
Звезды

В доме-музее Ленина работает выставка в честь столетия Псковской областной типографии

Псковичи увидят работы типографии начала XX века, а также современную продукцию полиграфии
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
Поделиться:
Псковичи смогут увидеть вековую историю псковской типографии через ее продукцию. Фото: пресс-служба музея В.И. Ленина.Псковичи смогут увидеть вековую историю псковской типографии через ее продукцию. Фото: пресс-служба музея В.И. Ленина.
Изменить размер текста:

В Пскове в Доме-музее имени Владимира Ленина работает выставка Псковской областной типографии. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе музея, она посвящена столетию предприятия. Жители Пскова могут посетить выставку до 16 декабря.

- Псковская областная типография начала свою деятельность через год после Октябрьской революции. В 20-30 года XX столетия процесс работы полиграфии не отличался от работы других типографий, - сообщили в пресс-службе музея.

Типография прерывала свою работу единожды - во время оккупации Пскова немецкими войсками в 1941 году. Сразу после освобождения Псковщины от захватчиков, в июле 1944, типография снова приступила к своей работе. Сотрудники трудились круглосуточно и не выходили из производственных помещений. Сейчас Псковская областная типография - крупнейшее региональное печатное производство.

Псковичи увидят как продукцию типографии начала XX века, так и современные печатные издания.

КОНКРЕТНО

Выставка работает ежедневно с 11 до 18 часов в Доме-музее В. И. Ленина.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Великих Луках задержали подозреваемого в краже еды из местного бара
Летом 2019 года в Псковском кремле туристы поднимутся на стены и спустятся в подземные ходы
Больше четырех тысяч пассажиров воспользовались услугами авиарейса «Псков - Москва»
В День Неизвестного солдата псковичи возложили цветы к Вечному огню
Псковская десантно-штурмовая дивизия начала зимний период обучения 2018/2019
В Пскове определили лучших чтецов по системе Брайля
В Пскове 30 из 50 ларьков открыто продают нелегальными сигаретами
Псковичу грозит 20 лет тюремного заключения за распространение наркотиков
В Куньинском районе неизвестные подожгли экскаватор
В Пскове из-за пожара на улице Красноармейской ночью из дома спасатели эвакуировали трех человек
В центре Пскова устанавливают новогоднюю елку
В Острове на две недели открылась выставка советских художников
В Пскове мужчина отравился угарным газом во время пожара в собственной квартире
Прокуратура Невельского района добилась регистрации незаконных могил
В Псковской области при столкновении грузовика со снегоуборочной машиной погибли два человека
Бюджет Великих Лук приняли в первом чтении
В Псковской области рекордное количество районов присоединились к Тесту по истории Отечества
В Пскове готовят ярмарку вакансий
В Псковской области запретили выход на лед озер, но рыбаков это не остановило
Жительница Великих Лук проведет два года в колонии за нападение с ножом на человека
Псковский литературный критик Валентин Курбатов выпустил книгу к 220-летию Александра Пушкина
Пскович стал лучшим государственным инспектором по маломерным судам на Северо-Западе России
С 3 по 9 декабря в школах Псковской области пройдут «Уроки цифры»