В доме-музее Ленина работает выставка в честь столетия Псковской областной типографии
В Пскове в Доме-музее имени Владимира Ленина работает выставка Псковской областной типографии. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе музея, она посвящена столетию предприятия. Жители Пскова могут посетить выставку до 16 декабря.
- Псковская областная типография начала свою деятельность через год после Октябрьской революции. В 20-30 года XX столетия процесс работы полиграфии не отличался от работы других типографий, - сообщили в пресс-службе музея.
Типография прерывала свою работу единожды - во время оккупации Пскова немецкими войсками в 1941 году. Сразу после освобождения Псковщины от захватчиков, в июле 1944, типография снова приступила к своей работе. Сотрудники трудились круглосуточно и не выходили из производственных помещений. Сейчас Псковская областная типография - крупнейшее региональное печатное производство.
Псковичи увидят как продукцию типографии начала XX века, так и современные печатные издания.
КОНКРЕТНО
Выставка работает ежедневно с 11 до 18 часов в Доме-музее В. И. Ленина.