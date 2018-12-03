В доме-музее Ленина работает выставка в честь столетия Псковской областной типографии

СЕГОДНЯ 11:54 2018-12-03T11:56:41+03:00

Псковичи увидят работы типографии начала XX века, а также современную продукцию полиграфии

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В Пскове в Доме-музее имени Владимира Ленина работает выставка Псковской областной типографии. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе музея, она посвящена столетию предприятия. Жители Пскова могут посетить выставку до 16 декабря.

- Псковская областная типография начала свою деятельность через год после Октябрьской революции. В 20-30 года XX столетия процесс работы полиграфии не отличался от работы других типографий, - сообщили в пресс-службе музея.

Типография прерывала свою работу единожды - во время оккупации Пскова немецкими войсками в 1941 году. Сразу после освобождения Псковщины от захватчиков, в июле 1944, типография снова приступила к своей работе. Сотрудники трудились круглосуточно и не выходили из производственных помещений. Сейчас Псковская областная типография - крупнейшее региональное печатное производство.

Псковичи увидят как продукцию типографии начала XX века, так и современные печатные издания.

КОНКРЕТНО

Выставка работает ежедневно с 11 до 18 часов в Доме-музее В. И. Ленина.