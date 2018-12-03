2018-12-03T19:13:07+03:00
Общество

В двух школах Гдовского района отремонтируют туалеты

На эти цели из регионального бюджета выделят почти два миллиона рублей
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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Ученики двух гдовских школ смогут пользоваться новыми санузлами.Ученики двух гдовских школ смогут пользоваться новыми санузлами.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Гдовском районе в двух общеобразовательных школах пройдут капитальные ремонты туалетов. Работы проведут в средней школе районного центра и в средней школе поселка Чернево. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, с подрядными организациями уже заключаются контракты.

- В ходе ремонтных работ в Гдовской средней школе установят «теплые» туалеты. Их подключат к системам отопления, водоснабжения и канализации, а также установят современную сантехнику, - сообщили в ведомстве. - Кроме того, в туалетах заменят окна и двери.

В Черневской средней школе также проведут капитальный ремонт санузлов. Это коснется душевых и туалетов спортивного зала и санузлов главного корпуса учебного заведения.

В пресс-службе также отметили, что на капитальный ремонт в двух образовательных учреждений из регионального бюджета выделят примерно миллион 800 тысяч рублей.

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