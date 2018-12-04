2018-12-04T16:22:27+03:00
Общество

Движение по Октябрьской площади в Пскове перекроют 15 и 31 декабря

Водителям нужно обдумать пути объезда, чтобы не попасть в неловкую ситуацию
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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Автомобильное движение перекроют в Центре Пскова 15 и 31 декабря.Автомобильное движение перекроют в Центре Пскова 15 и 31 декабря.Фото: Владимир Кольцов
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В Пскове 15 декабря и новогоднюю ночь движение автотранспорта по Октябрьской площади будет временно перекрыто. В эти дни в Центре областной столицы будут проходить праздничные мероприятия. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе муниципалитета, автобусы также изменят свои привычные маршруты.

В середине месяца, 15 декабря, в 17 часов на площади начнется праздник по случаю торжественного открытия центральной новогодней елки Пскова. А 31 декабря, как сообщили в ведомстве, движение приостановят ближе к полуночи. И только после завершения новогоднего концерта, примерно в пятом часу утра, его возобновят.

В администрации города просят отнестись с пониманием к принятым мерам. А также советуют автовладельцам заранее планировать свои маршруты в эти дни, чтобы избежать неловких ситуаций и пробок на дорогах.

Пешим псковичам и пассажирам общественных транспортов, также следует учитывать, что автобусы будут объезжать Центр. Следовательно, время в пути может увеличиться.

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