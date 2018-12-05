В полиции назвали причину столкновения Камаза и автобуса в Псковской области

СЕГОДНЯ 17:27 2018-12-05T17:27:27+03:00

Данные о причинах аварии пока что предварительные, полицейские продолжают восстанавливать картину случившегося. Фото: Сергей Лапин.

На месте происшествия все еще работают эксперты

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Полицейские назвали причину аварии в Струго-Красненском районе, в которой столкнулись груженный Камаз и автобус с пассажирами. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в случившемся, по предварительным данным, виноват водитель автобуса.

- По имеющимся данным, водитель автобуса не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, - сообщили в ведомстве.

В результате лобового столкновения пострадали пять человек. Это 43-летний водитель автобуса, 20-летний водитель Камаза, два пассажира 30-ти и 59-ти лет, а также 28-летняя девушка.

По предварительным данным, пассажирами автобуса были в основном граждане Молдовы, которых везли из Санкт-Петербурга на родину. Представители экстренных служб отметили, что среди пассажиров несовершеннолетних детей не было.

На месте происшествия продолжают работать эксперты. Полиция проводит экспертизы, чтобы восстановить все детали происшествия.