В Пскове квартиранты поживились оставленными в съемном жилье хозяйскими вещами

СЕГОДНЯ 12:26 2018-12-11T12:26:39+03:00

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Бензогенератор, акустические колонки, усилитель, пленочные фотоаппараты и фотообъективы к ним – все это вещи, которых лишился житель Пскова. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, находилось имущество в квартире на улице Яна Фабрициуса. Лежало, никому не мешало. Но вдруг исчезло.

В квартире хозяин не проживает. Сдает ее по случаю. В конце октября заглядывал – все было на месте. А 7 декабря пришел – нет вещей. Обратился в полицию.

Стражи правопорядка установили, что к краже причастны квартиросъемщики. Это двое мужчин 30 и 28 лет. Оба прописаны в Псковском районе. Недавно снимали ту самую квартиру, из которой пропали столь ценные предметы. Подозреваемых доставили в отдел полиции, там то они и признались, что действительно причастны к краже, что уже продали часть похищенного. То, что осталось, возвращено хозяину.

В ведомстве отметили, что сейчас проводится расследование, устанавливается сумма ущерба.