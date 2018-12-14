2018-12-14T18:06:40+03:00
Происшествия

В Пскове преступники обокрали инвалидов на 2.5 миллиона рублей

Совершить преступление помогала бывшая сотрудница судебных приставов
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
Поделиться:
Средства преступники обналичили через счета третьих лиц, которые заранее открыли для этих целей. Деньгами они распорядились по своему усмотрению.Средства преступники обналичили через счета третьих лиц, которые заранее открыли для этих целей. Деньгами они распорядились по своему усмотрению.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Изменить размер текста:

В Пскове преступники украли со счетов двух инвалидов 2.5 миллиона рублей. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе следственного управления следственного комитета РФ по Псковской области, совершить преступление помогла бывшая сотрудница судебных приставов.

Обвиняются два молодых человека 22-х и 23-х лет, а также 36-летняя соучастница, которая пользуясь своим служебным опытом в ведомстве судебных приставов, способствовала преступлению.

- В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по части 3 и 4 статьи 159 УК РФ, - сообщили в надзорном ведомстве. - Хищение средств мошенническим способом в крупном и особо крупном размерах.

По полученным данным, списание средств со счетов инвалидов происходило по подложным исполнительным листам. Таким образом, со счета пожилого инвалида было списано 1.6 миллионов рублей, а со счета сироты-инвалида похитили 950 тысяч рублей.

Два обвиняемых на время следствия находятся под домашним арестом, а третий фигурант объявлен в розыск.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пять человек в Порховском районе получили условный срок за серию краж
Псковских деятелей культуры наградили грамотами администрации региона
В Великих Луках у водителя такси украли мобильный телефон
В Гдове при пожаре погибла пожилая женщина
В Пскове на улице Михаил Егорова при пожаре погиб мужчина
В Псковской области в санатории «Хилово» построили домики для бездомных котов
ФАПы Псковской области свяжут с межрайонными и областными больницами
Псковская область и «Инициатива Псков» продолжат сотрудничать в социальных проектах на территории региона
Год театра открыли в Псковской области
За убийство знакомого псковичу грозит 15 лет провести в местах лишения свободы
По факту произошедшего в Псковской области ДТП с пострадавшими студентами возбуждено уголовное дело
Студенты Псковского колледжа искусств участвовали в создании спектакля областного театра кукол
В экономику Псковского региона привлечено 10 миллионов евро
В Идрице пройдет фестиваль ремесленной культуры «Тканные истории»
Два псковича заплатят двадцать тысяч рублей штрафа за кражу алкоголя из магазина
За два дня в Псковской области зарегистрировано три случая мошенничества
В Пскове задержали укравшего продукты питания мужчину