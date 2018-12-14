2018-12-14T18:06:40+03:00
Происшествия

В Пскове преступники обокрали инвалидов на 2.5 миллиона рублей

Совершить преступление помогала бывшая сотрудница судебных приставов
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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Средства преступники обналичили через счета третьих лиц, которые заранее открыли для этих целей. Деньгами они распорядились по своему усмотрению.Средства преступники обналичили через счета третьих лиц, которые заранее открыли для этих целей. Деньгами они распорядились по своему усмотрению.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В Пскове преступники украли со счетов двух инвалидов 2.5 миллиона рублей. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе следственного управления следственного комитета РФ по Псковской области, совершить преступление помогла бывшая сотрудница судебных приставов.

Обвиняются два молодых человека 22-х и 23-х лет, а также 36-летняя соучастница, которая пользуясь своим служебным опытом в ведомстве судебных приставов, способствовала преступлению.

- В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по части 3 и 4 статьи 159 УК РФ, - сообщили в надзорном ведомстве. - Хищение средств мошенническим способом в крупном и особо крупном размерах.

По полученным данным, списание средств со счетов инвалидов происходило по подложным исполнительным листам. Таким образом, со счета пожилого инвалида было списано 1.6 миллионов рублей, а со счета сироты-инвалида похитили 950 тысяч рублей.

Два обвиняемых на время следствия находятся под домашним арестом, а третий фигурант объявлен в розыск.

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