В Пскове преступники обокрали инвалидов на 2.5 миллиона рублей

14 Дек. 18:06 2018-12-14T18:06:40+03:00

Средства преступники обналичили через счета третьих лиц, которые заранее открыли для этих целей. Деньгами они распорядились по своему усмотрению. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

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В Пскове преступники украли со счетов двух инвалидов 2.5 миллиона рублей. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе следственного управления следственного комитета РФ по Псковской области, совершить преступление помогла бывшая сотрудница судебных приставов.

Обвиняются два молодых человека 22-х и 23-х лет, а также 36-летняя соучастница, которая пользуясь своим служебным опытом в ведомстве судебных приставов, способствовала преступлению.

- В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по части 3 и 4 статьи 159 УК РФ, - сообщили в надзорном ведомстве. - Хищение средств мошенническим способом в крупном и особо крупном размерах.

По полученным данным, списание средств со счетов инвалидов происходило по подложным исполнительным листам. Таким образом, со счета пожилого инвалида было списано 1.6 миллионов рублей, а со счета сироты-инвалида похитили 950 тысяч рублей.

Два обвиняемых на время следствия находятся под домашним арестом, а третий фигурант объявлен в розыск.