Псковский ансамбль «Русские узоры» победил на престижном международном конкурсе
Псковский танцевальный ансамбль «Русские узоры» победил на международном конкурсе лауреатов в области хореографического искусства «GRAND PREMIUM». Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, конкурс проходил в северной столице с 10 по 14 декабря.
Танцевальный коллектив стал победителем во всех возрастных категориях. Они представили на суд жюри лучшие хореографические номера различной тематики.
- Я горжусь своими учениками. Ребята взяли себя в руки в самый ответственный момент и прекрасно выступили. Конечно, еще есть над чем поработать, и мы обязательно проведем работу над ошибками, - сообщила художественный руководитель коллектива Ирина Каземир.
А уже в январе псковский ансамбль «Русские узоры» поедет в Москву на чемпионат России по народному танцу.
Всего в конкурсе приняли участие более 70 творческих коллективов со всей страны. И это далеко не все ансамбли, потому что к участию допускались только лучшие танцоры.