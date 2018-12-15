Псковский ансамбль «Русские узоры» победил на престижном международном конкурсе

СЕГОДНЯ 13:59 2018-12-15T13:59:02+03:00

В конкурсное жюри вошли профессиональные деятели из Санкт-Петербурга, Москвы, Краснодара и Боларусии. Фото: Пресс-служба администрации Псковской области

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Псковский танцевальный ансамбль «Русские узоры» победил на международном конкурсе лауреатов в области хореографического искусства «GRAND PREMIUM». Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, конкурс проходил в северной столице с 10 по 14 декабря.

Танцевальный коллектив стал победителем во всех возрастных категориях. Они представили на суд жюри лучшие хореографические номера различной тематики.

- Я горжусь своими учениками. Ребята взяли себя в руки в самый ответственный момент и прекрасно выступили. Конечно, еще есть над чем поработать, и мы обязательно проведем работу над ошибками, - сообщила художественный руководитель коллектива Ирина Каземир.

А уже в январе псковский ансамбль «Русские узоры» поедет в Москву на чемпионат России по народному танцу.

Всего в конкурсе приняли участие более 70 творческих коллективов со всей страны. И это далеко не все ансамбли, потому что к участию допускались только лучшие танцоры.