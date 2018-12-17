Комитет Псковской области по охране памятников: К Ганзе мы завершим ремонт Дома губернатора

17 Дек. 17:58 2018-12-17T20:32:08+03:00

К Ганзейским дням в Пскове завершатся работы по реконструкции Окольного города, ансамбля псковского Кремля и Губернаторского дома. Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

Изменить размер текста: A A

Объекты в Окольном городе и в ансамбле псковского Кремля планируют отреставрировать к Ганзейским дням Нового времени. Как передает корреспондент «Комсомольской правды - Псков», об этом на встрече с журналистами сообщила председатель государственного комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия Елена Яковлева.

- По результатам визита министра культуры РФ Владимира Мединского в сентябре 2018 года, подрядчики по проектам всемирного банка на благотворительной основе помогают музею-заповеднику в приведении ансамбля псковского Кремля в надлежащее состояние, - сообщила председатель комитета.

Также спикер отметила, что к Ганзе завершатся наружные реставрационные работы в Доме губернатора.

- К 30 июня мы должны завершить все работы и убрать забор от Губернаторского дома, чтобы он как архитектурный проект включился в среду, а не пугал всех загородками или рваной крышей, - рассказала Елена Яковлева.

По словам председателя, в настоящее время заказчик прорабатывает вопросы этапности работы. Параллельно с этим будут проводить внутреннюю реконструкцию объекта, работы по приспособлению и подводке коммуникаций.