2019-02-04T00:48:22+03:00
Общество

На Псковскую область надвигается снежный циклон

За ближайшие сутки на территории ряда районов могут вырасти сугробы высотой до 14 сантиметров
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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4 февраля в Псковской области ожидаются снегопад и сильный ветер. Фото: Вячеслав МЕЛЬНИК.4 февраля в Псковской области ожидаются снегопад и сильный ветер. Фото: Вячеслав МЕЛЬНИК.
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Снежный циклон движется на регионы Северо-Запада России. Идет он со стороны Европы и несет обильные осадки. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области со ссылкой на данные ФКУ Центр «Антистихия» МЧС России, циклон заденет Псковскую, Ленинградскую, Новгородскую и Архангельскую области, республику Карелия.

По районам Псковской области он ударит 4 февраля. Местами пройдут обильные осадки в виде мокрого снега, возможно, сугробы вырастут высотой до 14 сантиметров. При этом прогнозируется усиление ветра, порывы будут местами достигать 15 метров в секунду.

Возможно ухудшение видимости на дороге, возникновение колейности на участках, где снегоуборочная техника не справится с объемами выпавших осадков за короткий срок. Водителей просят с понимаем относиться к ситуации и соблюдать скоростной режим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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