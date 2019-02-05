Тele2 назвала самые популярные смартфоны в Псковской области

5 Февр. 17:53 2019-02-05T17:53:24+03:00

Мобильный оператор Tele2 определил модели смартфонов, которые чаще всего выбирали в качестве новогодних подарков клиенты в Псковской области

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Honor возглавил общий рейтинг устройств. При этом молодежь отдавала предпочтение последним моделям Apple, а старшее поколение – телефонам малоизвестных китайских брендов.

На основе технологии обезличенных «больших данных» Tele2 проанализировала популярность смартфонов, появившихся в сети оператора за период новогодних праздников 2019 года. В топ-10 в Псковской области вошли: Honor 7А, Honor 8X, Honor 9 Lite, Samsung Galaxy J4, Honor 7A Pro, Honor 7C, Xiaomi Redmi 6A, Samsung Galaxy J2 Prime, Honor 8C, Samsung Galaxy J1. Примечательно, что сразу 7 моделей китайских брендов оказались среди лидеров рейтинга. Отметим, что в прошлом году топ-10 возглавляли Samsung и Apple, Honor был представлен только моделью 6A, а Xiaomi – моделью Redmi 4X.

Среди новых смартфонов, которыми пользуются клиенты Tele2 в Псковской области, 21% принадлежит Huawei и Honor, доля Samsung – 19%, Xiaomi – 8%. Компания Apple заняла долю в 7%. За счет высокой востребованности на российском рынке моделей среднего ценового сегмента китайские бренды активно расширяют свое присутствие. Суммарно на телефоны известных китайских вендоров – Xiaomi, Meizu, Lenovo, ZTE, Huawei и Honor – приходится 36%. Жители Псковской области в основном выбирают телефоны в диапазоне от 5 000 до 20 000 рублей.

В регионах присутствия Tele2 в январе 2019 года обладателями новых смартфонов чаще являлись женщины. Их доля превысила 50%. Наиболее «женскими» моделями оказались Huawei P8 Lite, Apple iPhone 8 Plus, 6S и XS. В свою очередь мужчины отдавали предпочтение Xiaomi Mi Max3, Samsung Galaxy Note 9, Xiaomi Pocophone F1 и Xiaomi Mi 8.

Средний возраст владельцев новых смартфонов среди клиентов Tele2 в России – 39 лет. Среди молодежной аудитории наиболее востребована модель – Apple iPhone X, а более возрастные клиенты чаще выбирают малоизвестные китайские бренды.

В 2018 году среди абонентов Tele2 в Псковской области выросла доля LTE-смартфонов, достигнув 66% от общего числа смартфонов. В целом в Северо-Западном регионе этот показатель составил 72%.

ИСТОЧНИК KP.RU