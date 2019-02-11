В Псковской области названы победители WorldSkills Russia

11 Февр. 12:05 2019-02-11T12:05:23+03:00

В регионе конкурс молодых профессионалов проводился в третий раз

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В Псковской области названы победители чемпионата «Молодые профессионалы-2019» (WorldSkills Russia). Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации региона, участвовали в нем около 150 школьников и студентов области, а также Новгорода, Санкт-Петербурга, Московской области и республики Коми. Возраст – 14-22 года.

Состязания проводились в семи номинациях: «Поварское дело», «Парикмахерское искусство», «Графический дизайн», «Медицинский и социальный уход», «Спасательные работы», «Предпринимательство», «Преподавание в младших классах».

Лучшим среди поваров признана Алена Соловьева из Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса, среди парикмахеров победа досталась Марине Боярской из Великолукского политехнического колледжа, в графическом дизайне сильнее оказалась Анна Семенова из Псковского политехнического колледжа, в номинации «Медицинский и социальный уход» победила Алена Федорова, представлявшая Великолукский медицинский колледж. Лучшими в группе «Спасательные работы» стали Иван Власенко, Анастасия Байкова, Александр Иванов, Владислав Михайлов, Артем Рекец из Псковского агротехнического колледжа, среди школьников - Иван Семенов, Олег Воднев, Даниил Владимиров, Андрей Железняков, Татьяна Воднева, Екатерина Евстигнеева, Тимур Ильин, Кирилл Владимиров, Владлен Сооц, Даниил Михайлов из Центра «Патриот» (Псков). В номинации «Предпринимательство» лидировали Роман Дроздецкий и Олег Роенко из Псковского кооперативного техникума, среди школьников - Илья Галченков и Максим Осипенко из Лицея №11 Великих Лук.

Победители будут представлять регион на отборочных соревнованиях к Мировому чемпионату WorldSkills, который пройдет в Казани в августе 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU