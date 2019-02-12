2019-02-12T17:02:27+03:00
Происшествия

Пожизненное заключение грозит четырем жителям Пскова, торговавшим наркотиками через интернет

Сбывали опасные вещества в Пскове и в Великих Луках
Егор ФАТИКОВ@KP_PSKOV
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В Пскове суд вынесет решение преступной группе из четырех человек, торговавших наркотиками через интернет-магазин.В Пскове суд вынесет решение преступной группе из четырех человек, торговавших наркотиками через интернет-магазин.Фото: Александр ЧЕРНЫХ
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В Псковский городской суд переданы материалы уголовного дела о преступном сообществе, сбывавшем наркотики. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в прокуратуре областной столицы, в состав группы входили четыре человека, все жители скова. Они не являются организаторами незаконного бизнеса, их всего лишь наняли под видом высокооплачиваемых курьеров. После того как они прошли проверку и зарекомендовали себя исполнительными и ответственными, псковичам стали поручать фасовку доставляемых наркотиков.

Покупатели заказывали синтетические наркотики через нелегальный интернет-магазин или через каналы мессенджера «Telegram».

Продавцы делали так называемые «закладки», заказчику сообщали о месте нахождения товара после получения оплаты.

Когда преступная группа была задержана, за ними уже числились свыше 40 фактов незаконного сбыта наркотических веществ.

Обвинения соучастникам предъявлены по нескольким статьям, в том числе, за участие в преступном сообществе.

- Им может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, - отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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