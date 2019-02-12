Пожизненное заключение грозит четырем жителям Пскова, торговавшим наркотиками через интернет
В Псковский городской суд переданы материалы уголовного дела о преступном сообществе, сбывавшем наркотики. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в прокуратуре областной столицы, в состав группы входили четыре человека, все жители скова. Они не являются организаторами незаконного бизнеса, их всего лишь наняли под видом высокооплачиваемых курьеров. После того как они прошли проверку и зарекомендовали себя исполнительными и ответственными, псковичам стали поручать фасовку доставляемых наркотиков.
Покупатели заказывали синтетические наркотики через нелегальный интернет-магазин или через каналы мессенджера «Telegram».
Продавцы делали так называемые «закладки», заказчику сообщали о месте нахождения товара после получения оплаты.
Когда преступная группа была задержана, за ними уже числились свыше 40 фактов незаконного сбыта наркотических веществ.
Обвинения соучастникам предъявлены по нескольким статьям, в том числе, за участие в преступном сообществе.
- Им может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, - отметили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU