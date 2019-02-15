2019-02-15T15:02:25+03:00
Происшествия

Прокуратура нашла пробелы в отчетах о доходах депутатов одного из районных собраний Псковской области

Народные избранники не указали, например, данные об имуществе
Егор ФАТИКОВ@KP_PSKOV
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Депутатам Пустошкинского районного собрания вернули отчеты о доходах для исправления ошибок.Депутатам Пустошкинского районного собрания вернули отчеты о доходах для исправления ошибок.Фото: Анастасия Осипова
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Прокуратура Пустошкинского района внесла представление в районное Собрание депутатов с требованием уточнить данные о доходах парламентариев. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в ведомстве, по итогам проверки были выявлены нарушения – у некоторых из депутатов не учтены в полном объеме, к примеру, полученные в минувшем году деньги. Они решили ограничиться только официальной заработной платой, не вписав другие источники доходов.

Не включенными в таблицу отчета оказались средства, полученные от преподавательской деятельности, не были указаны и суммы полученных премий.

Недостоверной в некоторых документах была информация и об имуществе народных избранников, оно появилось или было продано в минувшем году.

Все это является нарушением антикоррупционного законодательства. А потому парламентариям поручено в кратчайшие сроки устранить пробелы в отчетах о собственных доходах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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