Прокуратура нашла пробелы в отчетах о доходах депутатов одного из районных собраний Псковской области
Прокуратура Пустошкинского района внесла представление в районное Собрание депутатов с требованием уточнить данные о доходах парламентариев. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в ведомстве, по итогам проверки были выявлены нарушения – у некоторых из депутатов не учтены в полном объеме, к примеру, полученные в минувшем году деньги. Они решили ограничиться только официальной заработной платой, не вписав другие источники доходов.
Не включенными в таблицу отчета оказались средства, полученные от преподавательской деятельности, не были указаны и суммы полученных премий.
Недостоверной в некоторых документах была информация и об имуществе народных избранников, оно появилось или было продано в минувшем году.
Все это является нарушением антикоррупционного законодательства. А потому парламентариям поручено в кратчайшие сроки устранить пробелы в отчетах о собственных доходах.
ИСТОЧНИК KP.RU