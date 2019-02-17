2019-02-17T12:12:25+03:00
Происшествия

Полиция Пскова просит жителей города помочь установить личность мужчины

Он проходит фигурантом уголовного дела
Егор ФАТИКОВ@KP_PSKOV
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В Пскове устанавливают личность мужчины, причастного к расследуемому уголовному делу. Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.В Пскове устанавливают личность мужчины, причастного к расследуемому уголовному делу. Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.
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Полиция Пскова просит жителей областной столицы помочь в установлении личности неизвестного мужчины. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, это необходимо в рамках расследования уголовного дела. Детали самого дела и участия разыскиваемого мужчины в нем следователи не уточняют.

Стоп-кадр с портретом разыскиваемого человека удалось сделать с видео камер наблюдения в одном из общественных мест Пскова. На снимке мужчина одет в темную теплую куртку, шапку черного цвета, темный джемпер на молнии.

У него тонкий прямой нос, круглое лицо.

КОНКРЕТНО

Всех, кто может располагать какой-либо информацией об этом человеке, о его имени или местонахождении в настоящее время, просят позвонить в отдел полиции по телефонам (999)093-83-46, 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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