Более 3 тонн сыра задержали псковские пограничники из-за отсутствия документов
Малотоннажный грузовик с сыром на борту задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области в Невельском районе. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе ведомства, гражданин России пытался незаконно ввезти в страну партию продукта весом более 3 тонн. При этом каких-либо разрешительных документов на груз при нем не было – ни товарно-сопроводительных накладных, ни ветеринарных сертификатов на сыр.
- По предварительной оценке ориентировочная стоимость выявленной партии сыра составила порядка 1 миллиона 300 тысяч рублей, - сообщили в погрануправлении.
Особо отмечено и то, что продукты питания перевозились с нарушением условий хранения и транспортировки.
И автомобиль, и партия сыра была передана сотрудникам Управления Россельхознадзора по г. Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям. Экспертам предстоит вынести свое решение о дальнейшей судьбе перемещаемого товара и водителя.
ИСТОЧНИК KP.RU