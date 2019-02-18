Более 3 тонн сыра задержали псковские пограничники из-за отсутствия документов

18 Февр. 16:46 2019-02-18T16:46:31+03:00

Житель России попытался ввезти в страну более 3 тонн сыра, вот только кто его изготовитель, насколько безопасны использованные в приготовлении сыра ингредиенты, владелец груза объяснить не смог. Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

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Малотоннажный грузовик с сыром на борту задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области в Невельском районе. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе ведомства, гражданин России пытался незаконно ввезти в страну партию продукта весом более 3 тонн. При этом каких-либо разрешительных документов на груз при нем не было – ни товарно-сопроводительных накладных, ни ветеринарных сертификатов на сыр.

- По предварительной оценке ориентировочная стоимость выявленной партии сыра составила порядка 1 миллиона 300 тысяч рублей, - сообщили в погрануправлении.

Особо отмечено и то, что продукты питания перевозились с нарушением условий хранения и транспортировки.

И автомобиль, и партия сыра была передана сотрудникам Управления Россельхознадзора по г. Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям. Экспертам предстоит вынести свое решение о дальнейшей судьбе перемещаемого товара и водителя.

ИСТОЧНИК KP.RU