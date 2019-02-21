2019-02-21T11:48:53+03:00
Спорт

Министерство спорта РФ поддержит смелые проекты Псковской области

Накануне губернатор встретился с главой ведомства
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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Развитие спортивной инфраструктуры на территории Псковской области обсудили Губернатор региона Михаил Ведерников и министр спорта Российской Федерации Павел Колобков.Развитие спортивной инфраструктуры на территории Псковской области обсудили Губернатор региона Михаил Ведерников и министр спорта Российской Федерации Павел Колобков.Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
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Сразу несколько проектов Псковской области будут поддержаны министерством спорта Российской Федерации. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации региона, в перечень могут быть включены строительство гуманитарно-культурно-спортивного центра, который планируется создавать совместно с Псковской епархией, открытие Центра гимнастики имени Алексея Немова, ремонт спортивного центра «Юность» и ряд других. Детали обсуждались 20 февраля на встрече губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с министром спорта Павлом Колобковым.

Глава ведомства, отметили в пресс-службе, пообещал оказать региону содействие.

Шел разговор и о реконструкции стадиона «Машиностроитель» в Пскове. Именно здесь планируют открывать Ганзейские дни Нового времени в июне 2019 года. Увы, не все плановые работы были выполнены в 2018 году, финансировались они из федерального бюджета.

- Мы попросили поддержки, чтобы вернуть те средства, которые не были освоены в прошлом году по этому объекту, - прокомментировал итоги встречи Михаил Ведерников.

На стадионе планируется реконструировать трибуны, футбольное поле и входные группы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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