2019-02-27T11:55:43+03:00
Общество

В Псковской области начинается прием заявок на конкурс «Абилимпикс»

В конкурсе профессионального мастерства смогут поучаствовать все люди с ограниченными возможностями в возрасте от 14 до 65 лет
ДМИТРИЙ МЕЗЕНЦЕВ
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Победители и призеры регионального конкурса "Амбилимпикс" отправятся в Москву.Победители и призеры регионального конкурса "Амбилимпикс" отправятся в Москву.
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В Псковской области стартует прием заявок на конкурс мастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, с 1 марта по 30 апреля включительно будет проходить прием заявок, а сам конкурс пройдет с 12 по 13 сентября 2019 года.

Все участники конкурса будут разделены на 3 категории – школьники, студенты и взрослые, уже имеющие специальность. В списке 17 номинаций – проявить себя смогут не только специалисты, желающие стать профессионалами своего дела, к примеру, по ландшафтному дизайну и ремонту обуви, но и совсем юные ребята, у которых просто есть любимое хобби, такое как бисероплетение или вышивание крючком.

Победители и призеры конкурса получат возможность поучаствовать в пятом национальном чемпионате «Абилимпикс», который пройдет в Москве.

КСТАТИ

Конкурс «Абилимпикс» проводится в Псковской области с 2016 года.

КОНКРЕТНО

Заявки можно высылать по электронной почте на адрес va.michay@yandex.ru или org1040@pskovedu.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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