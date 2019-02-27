В Псковской области начинается прием заявок на конкурс «Абилимпикс»
В Псковской области стартует прием заявок на конкурс мастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, с 1 марта по 30 апреля включительно будет проходить прием заявок, а сам конкурс пройдет с 12 по 13 сентября 2019 года.
Все участники конкурса будут разделены на 3 категории – школьники, студенты и взрослые, уже имеющие специальность. В списке 17 номинаций – проявить себя смогут не только специалисты, желающие стать профессионалами своего дела, к примеру, по ландшафтному дизайну и ремонту обуви, но и совсем юные ребята, у которых просто есть любимое хобби, такое как бисероплетение или вышивание крючком.
Победители и призеры конкурса получат возможность поучаствовать в пятом национальном чемпионате «Абилимпикс», который пройдет в Москве.
КСТАТИ
Конкурс «Абилимпикс» проводится в Псковской области с 2016 года.
КОНКРЕТНО
Заявки можно высылать по электронной почте на адрес va.michay@yandex.ru или org1040@pskovedu.ru
ИСТОЧНИК KP.RU