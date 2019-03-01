С 4 мая из Пскова в Сочи полетят самолеты

СЕГОДНЯ 18:35 2019-03-01T18:35:19+03:00

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Авиакомпания «Азимут» открывает летний маршрут по направлению Псков - Сочи - Псков. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, перелеты будут осуществляться с 4 мая по субботам. А с 4 июня в расписание встанет еще один борт – по вторникам. Из Пскова в субботу можно улететь в 19.05, во вторник – в 19.15, обратно из Сочи – в 15.25.

В компании добавили, что минимальный тариф на авиаперелет по этому маршруту составит 888 рублей. Подробности о дополнительных сборах, расписании и услугах на борту можно посмотреть на сайте авиаперевозчика.

Кроме того, с 1 мая из Пскова в Москву самолеты будут летать ежедневно, а расписание скорректируют. Вылеты из Пскова – в 7.00, обратно из аэропорта Внуково – 23.00.

СПРАВКА «КП

Авиасообщение субсидируется из регионального бюджета, в 2019 году на эти цели выделено 30 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU