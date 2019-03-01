2019-03-01T18:35:19+03:00
Общество

С 4 мая из Пскова в Сочи полетят самолеты

Перевозчиком выступит компания «Азимут»
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
Поделиться:
Из Пскова в Сочи с 4 мая полетят самолеты.Из Пскова в Сочи с 4 мая полетят самолеты.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Авиакомпания «Азимут» открывает летний маршрут по направлению Псков - Сочи - Псков. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, перелеты будут осуществляться с 4 мая по субботам. А с 4 июня в расписание встанет еще один борт – по вторникам. Из Пскова в субботу можно улететь в 19.05, во вторник – в 19.15, обратно из Сочи – в 15.25.

В компании добавили, что минимальный тариф на авиаперелет по этому маршруту составит 888 рублей. Подробности о дополнительных сборах, расписании и услугах на борту можно посмотреть на сайте авиаперевозчика.

Кроме того, с 1 мая из Пскова в Москву самолеты будут летать ежедневно, а расписание скорректируют. Вылеты из Пскова – в 7.00, обратно из аэропорта Внуково – 23.00.

СПРАВКА «КП

Авиасообщение субсидируется из регионального бюджета, в 2019 году на эти цели выделено 30 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Опубликован последний зимний бланк «Губернаторского дневника»
Российский актер Филипп Бледный перед спектаклем в Пскове пошел в спортзал
Жителю Красногородского района, который грозился убить свою бывшую жену, вынесли приговор
В Печорском районе таможенники не дали вывезти из России самовар
В Псковской области женщину наказали за кражу заначки у своей приятельницы
У памятника «Купол» в Черехе прошла памятная церемония в честь погибших в Чечне десантников
В колонию-поселение отправили жителя Невельского района за смертельное ДТП
Жительницу Псковской области наказали за поездку в Москву
Скрывавшегося 8 лет алиментщика задержали в Пскове
В Печорском районе из-за неосторожного обращения с огнем сгорел дачный дом
Псковские пограничники не пустили в Россию 18 тонн контрабандных яблок и груш