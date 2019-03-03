Государственный архив Псковской области проведет День открытых дверей
День открытых дверей пройдет 11 марта в Государственном архиве Псковской области. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» директор учреждения Валерий Кузьмин, стать участником мероприятия смогут все, кто проявляет интерес к составлению родословной. Ведь в рамках этого Дня основным станет занятие именно по работе с документами архива в поисках информации о своих предках.
Гости смогут подержать в руках старинные фолианты, узнать, какие именно документы могут быть полезны при составлении семейного древа, заказать их для работы в читальном зале.
В рамках Дня открытых дверей будет дан старт традиционному, третьему по счету, конкурсу для школьников. Государственный архив Псковской области каждый год совместно с «Комсомольской правдой – Псков» проводит конкурс, в ходе которого учащимся предлагается написать эссе об истории своей семьи, о профессиях предков. На этот раз в конкурсе будут некоторые новшества. Детали озвучат 11 марта.
КОНКРЕТНО
Количество мест на занятиях по родословной ограничено. А потому рекомендуется заранее записаться по телефону (8112) 535685.
ИСТОЧНИК KP.RU