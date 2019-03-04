В Пскове запретили выход на лед рек

СЕГОДНЯ 10:08 2019-03-04T10:08:28+03:00

Решением комиссии по предупреждению ЧС в школах города проведут специальные занятия для детей

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В Пскове запретили выход и выезд транспорта на лед рек Великая и Пскова. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе муниципалитета, соответствующее распоряжение подписано городской комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных происшествий и обеспечению пожарной безопасности.

Запрет введен со 2 марта 2019 года.

В границах рек будут установлены специальные предупредительные знаки.

Как отметили в ведомстве, причиной такого решения стали результаты ледовой разведки. Среднесуточная температура повышается, наряду со снегом синоптики прогнозируют дожди, а потому лед на реках с каждым днем становится все тоньше, появляются промоины.

Для того чтобы избежать несчастных случаев решено провести специальные занятия в школах и разъяснить детям, насколько опасно выходить сейчас на лед.

Всю предстоящую неделю в регионе прогнозируются плюсовые температуры в дневные часы.

ИСТОЧНИК KP.RU