В Пскове запретили выход на лед рек
В Пскове запретили выход и выезд транспорта на лед рек Великая и Пскова. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе муниципалитета, соответствующее распоряжение подписано городской комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных происшествий и обеспечению пожарной безопасности.
Запрет введен со 2 марта 2019 года.
В границах рек будут установлены специальные предупредительные знаки.
Как отметили в ведомстве, причиной такого решения стали результаты ледовой разведки. Среднесуточная температура повышается, наряду со снегом синоптики прогнозируют дожди, а потому лед на реках с каждым днем становится все тоньше, появляются промоины.
Для того чтобы избежать несчастных случаев решено провести специальные занятия в школах и разъяснить детям, насколько опасно выходить сейчас на лед.
Всю предстоящую неделю в регионе прогнозируются плюсовые температуры в дневные часы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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