2019-03-05T11:39:25+03:00
Происшествия

В Печорском районе эстонца осудили на 4 года за покушение на убийство

Отбывать наказание ему предстоит в колонии строгого режима
ДМИТРИЙ МЕЗЕНЦЕВ
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Уголовное дело рассматривал суд присяжных.Уголовное дело рассматривал суд присяжных.Фото: Тимур ХАНОВ
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В Печорском районе на скамье подсудимых оказался гражданин Эстонии. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, ему вынесен обвинительный приговор по статье части 3 статьи 30 «Приготовление к преступлению» и части 1 статьи 105 «Убийство» Уголовного кодекса РФ.

Мужчина, предположительно находясь в каком-то конфликте с жителем деревни Новый Изборск, поджидал свою жертву у его дома на улице Изборской. Вооружился злоумышленник заряженным охотничьим ружьем марки «ИЖ-27М», которое позаимствовал у своего знакомого.

Когда потерпевший появился, злоумышленник произвел два выстрела в ему спину. Благодаря профессионализму медиков, оперативно прибывших на место происшествия, мужчина остался жив. Но ранения нанесли его здоровью тяжкий вред.

Суд присяжных вынес по этому делу обвинительный вердикт. Пока что приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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