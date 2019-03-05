В Псковской области выделены 3,5 млн рублей на территориальное общественное самоуправление

СЕГОДНЯ 17:57 2019-03-05T17:57:18+03:00

в 2019 году ТОСы получат 3,5 млн рублей из областного бюджета в виде грантовой поддержки проектов. Фото: Пресс-служба администрации Псковской области

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С 1 апреля по 1 мая в Псковской области пройдет конкурс среди территориальных общественных самоуправлений (ТОС – Ред.). Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации региона, победители смогут претендовать на финансирование из областного бюджета. Всего по данной статье расходов запланировано выделить в 2019 году 3,5 млн рублей.

В ведомстве подчеркнули, что сегодня в Псковской области существует 21 ТОС, в 2019 планируют зарегистрировать еще 20. Активную помощь в их создании оказывают главы муниципальных районов. Ведь все эти общественные организации придумывают интересные проекты, например, по благоустройству, по организации дополнительного досуга для детей и подростков, по ремонту зданий, улиц, обновлению парков.

- Благодаря этой работе мы получили дополнительную возможность привлечения средств на решение вопросов местного значения, как из бюджета, так и из внебюджетных источников в виде грантовой поддержки, - рассказал губернатор Михаил Ведерников на выборной конференции Ассоциации муниципальных образований региона, которая прошла 5 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU