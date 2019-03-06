День открытых дверей провели в отделе специального назначения «Зубр» в Пскове

СЕГОДНЯ 11:48 2019-03-06T11:48:10+03:00

День открытых дверей провели в отделе спецназначения "Зубр" в Пскове. Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области.

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В Пскове прошел День открытых дверей на базе отдела специального назначения «Зубр». Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, в гостях у сотрудников отдела побывали ученики пятого и седьмого класса школы №12, а также воспитанники военно-патриотического клуба «Зубренок».

Школьникам рассказали о создании подразделения, о людях, которые несут в нем службу, показали фрагменты учебных фильмов с кадрами спецопераций.

Но одним из самых интересных для школьников оказалось знакомство с вооружением, амуницией и техникой, которая состоит на вооружении в отделе спецназначения «Зубр». Ребята смогли забраться на бронетранспортер, посидеть за рычагами управлению этой машиной.

Побывали школьники и в спортивном зале, где для них провели мастер-класс по самообороне.

- Я считаю, что подобные мероприятия являются очень важными для подрастающего поколения. Ребята должны с раннего возраста держать ориентир на здоровый законопослушный образ жизни, - отметил сотрудник ОСН «Зубр» Виталий Цанда.

ИСТОЧНИК KP.RU