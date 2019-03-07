2019-03-07T17:22:32+03:00
Общество

В Пскове объявили аукцион среди подрядчиков на реконструкцию областной библиотеки

Подача заявок продолжится до 23 марта
ДМИТРИЙ МЕЗЕНЦЕВ
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В здании областной библиотеки в Пскове завершат строительные работы к 31 октября 2019 года.В здании областной библиотеки в Пскове завершат строительные работы к 31 октября 2019 года.Фото: Владимир Кольцов
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В Пскове объявили начале аукциона среди подрядчиков, желающих участвовать в реконструкции Псковской областной научной библиотеки. Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» пресс-службе администрации Псковской области, общая сумма, выделенная из федерального и областного бюджета на приведение библиотеки в надлежащий порядок, составляет порядка 94 миллионов рублей.

Завершить работу подрядчики должны до 31 октября 2019 года. На победителя аукциона возляжет много обязанностей по приведению здания в надлежащий вид. Строители построят перегородки из кирпича, обеспечат доступ на крышу здания, установят новые двери и стеллажи, а также проведут генеральную очистку всех помещений. Кроме этого подрядчику предстоит установить лифты, системы вентиляции, пожарную и охранную сигнализации. Внутри и снаружи установят современную систему слежения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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