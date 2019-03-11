В Пскове 21 школьник поборется за звание «Ученик года – 2019»

СЕГОДНЯ 14:40 2019-03-11T15:47:58+03:00

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В Пскове на базе Псковского педагогического комплекса 10 марта стартует ежегодный городской конкурс для школьников «Ученик года». Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» управлении образования администрации Пскова, в 2019 году участниками конкурса станет 21 учащийся 10-11 классов из разных школ и лицеев города.

Все эти ребята добились значительных успехов в учебе, были участниками и призерами олимпиад, участвуют в волонтерских движениях и органах ученического самоуправления. Программа конкурса включает в себя оценку визитной карточки участников на тему Ганзейских дней, творческие и интеллектуальные состязания. В заключительный день конкурса пройдет мастер-класс на тему «Лайфхаки для поколения Z». В финале окажутся 5 человек, из которых жюри выберет самого достойного. Победителя конкурса организаторы наградят ценными призами и подарками.

КСТАТИ

В 2018 году звание завоевал Александр Подкорытов, ученик Псковского технического лицея.

ИСТОЧНИК KP.RU