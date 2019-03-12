В Локнянском районе молодой человек поссорился с женщиной и сжег ее дом

СЕГОДНЯ 12:25 2019-03-12T12:25:49+03:00

За сознательный поджог дома преступник на год отправится в тюрьму. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

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В Локнянском районе прошел суд над молодым человеком, который сознательно поджег дом знакомой ему женщины. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, 20-летний житель деревни Плиски совсем недавно уже был осужден условно за подобное преступление.

Перед поджогом злоумышленник поссорился с женщиной. Преступник выяснил, когда хозяйки не будет дома. Осужденный вычислил, когда хозяйки не будет дома и около 11 часов вечера прокрался к входу в ее дом, поджег кусок автомобильной камеры, убедился, что началось возгорание входной двери, а потом поспешил скрыться с места преступления.

Дом сгорел дотла, потерпевшая оказалась на улице и была вынуждена искать новое жилье. С учетом всех фактов дела суд вынес наказание - 1 год лишения свободы в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU