Похитители в масках задержаны в Псковской области

СЕГОДНЯ 13:36 2019-03-12T13:36:52+03:00

В Псковской области задержаны преступники в масках, на счету которых более 20 краж. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

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Эта пара приятелей в страхе держала несколько районов Псковской области. С ноября прошлого года на территории региона ими были совершены 24 кражи, и это только те, материалы по которым удалось собрать следователям, сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Одному из мужчин – 42 года, другому – 32. Оба безработные, проживали в Опочецком районе. Кстати, у одного и у другого в биографии уже были проблемы с полицией, оба ранее судимы.

Чтобы поправить свое благосостояние мужчины решили вскрывать гаражи и дачные дома. Подъезжали к ним по ночам на иномарке одного из участников преступной группы. Надевали перчатки, маски, и шли забирать все ценное. В списке украденного бытовая техника, электроинструменты, личные вещи владельцев построек.

Действовали в основном на территории Себежского, Пустошкинского, Опочецкого и Пушкиногорского районов.

Но вечно такая жизнь продолжаться не могла. Однажды приятели попались. В их домах нашли часть пропавших вещей.

Сейчас оба взяты под стражу, ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU