Похитители в масках задержаны в Псковской области
Эта пара приятелей в страхе держала несколько районов Псковской области. С ноября прошлого года на территории региона ими были совершены 24 кражи, и это только те, материалы по которым удалось собрать следователям, сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Одному из мужчин – 42 года, другому – 32. Оба безработные, проживали в Опочецком районе. Кстати, у одного и у другого в биографии уже были проблемы с полицией, оба ранее судимы.
Чтобы поправить свое благосостояние мужчины решили вскрывать гаражи и дачные дома. Подъезжали к ним по ночам на иномарке одного из участников преступной группы. Надевали перчатки, маски, и шли забирать все ценное. В списке украденного бытовая техника, электроинструменты, личные вещи владельцев построек.
Действовали в основном на территории Себежского, Пустошкинского, Опочецкого и Пушкиногорского районов.
Но вечно такая жизнь продолжаться не могла. Однажды приятели попались. В их домах нашли часть пропавших вещей.
Сейчас оба взяты под стражу, ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU