2019-03-12T17:37:52+03:00
Происшествия

В Пскове вынесли приговор совершившему кражу с взломом мужчине

Ценой за данное преступление стали полтора года колонии строгого режима
ДМИТРИЙ МЕЗЕНЦЕВ
Поделиться:
Злоумышленник вынес из квартиры инструментов на пять тысяч рублей.Злоумышленник вынес из квартиры инструментов на пять тысяч рублей.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Пскове осудили местного жителя, который взломал двери и украл вещи из квартиры в доме №10 по Трудовому переулку. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе прокуратуры города Пскова, во время совершения преступления злоумышленник был в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина находился у себя дома в состоянии алкогольного опьянения и решил развлечь себя, пожалуй, одним из самых сомнительных способов - вышел на улицу, нашел железный прут и с его помощью взломал замки в указанной выше квартире. После этого преступник украл рабочие инструменты на общую сумму 4 959 рублей.

Все это время он предполагал, что остался незамеченным, однако свидетели данного преступления все-таки нашлись. Пришлось возмещать потерпевшему все убытки. Учитывая это, а также отягчающий фактор в виде алкогольного опьянения, суд вынес наказание в виде лишения свободы сроком на полтора года колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Валерий Тюменцев может покинуть пост директора псковского предприятия «Северо-Западный ЦСМ»
Жителя Пскова наказали за пьяную кражу
Похитители в масках задержаны в Псковской области
В Локнянском районе молодой человек поссорился с женщиной и сжег ее дом
Обвиняемого в краже жителя Молдовы задержали псковские пограничники
В Пустошкинском районе пьяный водитель чуть не разбился насмерть вместе с маленьким сыном
В Псковской области наградят талантливых детей
В Островском районе из-за неисправности печи сгорел жилой дом
В Пскове определили первоочередные для благоустройства общественные территории
В Пскове 21 школьник поборется за звание «Ученик года – 2019»
В Псковской области до конца марта на маршруты выйдет 21 новый школьный автобус
В Полистовском заповеднике фотоловушка запечатлела трех лосей