В Пскове вынесли приговор совершившему кражу с взломом мужчине

СЕГОДНЯ 17:37 2019-03-12T17:37:52+03:00

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В Пскове осудили местного жителя, который взломал двери и украл вещи из квартиры в доме №10 по Трудовому переулку. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе прокуратуры города Пскова, во время совершения преступления злоумышленник был в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина находился у себя дома в состоянии алкогольного опьянения и решил развлечь себя, пожалуй, одним из самых сомнительных способов - вышел на улицу, нашел железный прут и с его помощью взломал замки в указанной выше квартире. После этого преступник украл рабочие инструменты на общую сумму 4 959 рублей.

Все это время он предполагал, что остался незамеченным, однако свидетели данного преступления все-таки нашлись. Пришлось возмещать потерпевшему все убытки. Учитывая это, а также отягчающий фактор в виде алкогольного опьянения, суд вынес наказание в виде лишения свободы сроком на полтора года колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU