2019-03-13T14:19:25+03:00
Общество

В одной из школ Палкинского района детей не стали кормить по субботам

Родителям учеников пришлось оплачивать еду дополнительно или собирать ребенку с собой
ДМИТРИЙ МЕЗЕНЦЕВ
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В одной из школ Палкинского района теперь все шесть дней детей кормят обедами.В одной из школ Палкинского района теперь все шесть дней детей кормят обедами.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО
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В одной из школ Палкинского района детей не стали кормить по субботам Об этом «Комсомольской Правде – Псков» рассказали в пресс-службе прокуратуры Псковской области, родители учащихся самостоятельно обеспечивали детей едой или оплачивали обеды дополнительно.

Надзорное ведомство провело проверку учреждения. Сотрудники выяснили, что в школе 6-дневная рабочая неделя. Ученики приходят на предметы по субботам, а вот руководство не озаботилось предоставлением горячих обедов школьников в этот день. эта забота перешла на плечи родителей, которым приходилось собирать ребенку в школу обед. Скорее всего, соответствующие бумаги не были собраны и подписаны вовремя, а учебная неделя не была оформлена как шестидневная.

После вмешательства прокуратуры все недоразумения были устранены, документы были собраны в соответствии со всеми требованиями. Школа получила необходимое финансирование и обеспечила учеников обедами во все учебные дни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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