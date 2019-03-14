2019-03-14T11:39:24+03:00
Общество

Михаил Сутягинский: Предлагаемое для возведения в Пскове предприятие является самым экологически чистым

Председатель Совета директоров АО «ГК «Титан» встретился с общественностью города
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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Руководство АО "ГК "Титан" рассказало о проекте завода в Псковском районе.Руководство АО "ГК "Титан" рассказало о проекте завода в Псковском районе.Фото: Ирина ПОТАПОВА
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В Пскове 14 марта прошла встреча руководства группы компаний «Титан» с представителями общественности, депутатами и журналистами Пскова. В центре внимания - проект строительства предприятия в границах особой экономической зоны «Моглино, передает корреспондент «Комсомольской правды - Псков».

- С 1995 года предприятие проводит мероприятия, чтобы уменьшить давление на экологию,- отметил председатель Совета директоров АО «ГК «Титан» Михаил Сутягинский. - Предлагаемый для возведения в Пскове комплекс из всех предприятий химии и нефтехимии является самым экологически чистым.

В Пскове предполагается производить гранулы полиэстера и пленку. Объем превысит 170 тысяч тонн в год.

- Мы не развиваемся одни, мы развиваемся кластером,- отметил он.

В 2019-2020 годах планируется запуск 1 линии БОПЭТ, в 2020 - 2 линии БОПЭТ, в 2021-2022 - запуск завода ПЭТФ, в 2022-3023 - создание научно-технического центра.

- На последнем этапе мы хотим здесь на базе государственного университета или при его участии создать научно-технический центр. Сопровождая свои производства, мы имеем свои ноу-хау. И планируем, что и это здесь будет. Я уверен, что будут наработаны новые виды пленок, новые виды качественной продукции, - сказал Михаил Сутягинский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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