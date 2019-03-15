Псковские пограничники не дали вывезти из России штык-нож времен Великой Отечественной войны

СЕГОДНЯ 17:56 2019-03-15T17:56:41+03:00

Гражданин Латвии надеялся провезти через границу штык-нож, при этом предварительно его не задекларировал. Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

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В Пыталовском районе на международном автомобильном пункте пропуска «Убылинка» пограничники задержали гражданина Латвии. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России, он пытался вывезти из России незадекларированный немецкий штык-нож времен Великой Отечественной войны.

Найденный нож, выпущенный в Германии в 1938 году, попадает под категорию культурных ценностей как холодное оружие, возраст которого выше 50 лет. Он имеет заводскую маркировку фирмы «DURKOPP» и хорошо сохранившийся серийный номер.

Ценность холодного оружия подтвердили эксперты. Гражданин Латвии признал, что оружие принадлежит именно ему, а документы он не успел оформить якобы из-за срочности своей поездки. Нарушитель сделал для оружия самодельные ножны, потому что, по его словам, использовал его в бытовых целях. В данный момент оружие изъято. Гражданину Латвии за нарушение правил пересечения границы грозит штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU