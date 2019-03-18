В Невельском районе пожарные спасли жилой дом

СЕГОДНЯ 10:32 2019-03-18T10:32:11+03:00

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В Невельском районе, в деревне Дегтево, произошел пожар из-за неправильной работы электрики. Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области, причиной возгорания стала неправильно проведенная электрика на кухне жилого дома.

Звонок поступил в Невельский отдел МЧС в 19.38, и по указанному адресу сразу же была отправлена машина. 8-километровая удаленность деревни Дегтево от районного центра не стала помехой для пожарных и выезд закончился успешно, жилой дом и его обитатели не пострадали. Огонь успел лишь повредить одну из стен, разделяющую кухню с общей комнатой, также была повреждена бытовая техника, находившаяся в помещении.

Владельцы жилого дома поблагодарили пожарных, прибывших на место происшествия, и пообещали быть более внимательными с электрикой.

ИСТОЧНИК KP.RU