В Пскове осудили бизнесмена за попытку дать взятку сотруднику ФСБ

СЕГОДНЯ 11:59 2019-03-19T11:59:47+03:00

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В Пскове на скамье подсудимых оказался генеральный директор одной из местных компаний, который пытался дать взятку сотруднику Пограничного управления ФСБ. Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, сумма взятки составляла 40 тысяч рублей. Мужчина попросил у офицера отдела снабжения личную встречу неподалеку от здания управления. Бизнесмен хотел уговорить его приобрести для управления дизельное топливо, которое готово было поставлять конкретное общество с ограниченной ответственностью. И что немаловажно, топливо не соответствовало требованиям технической безопасности.

Через два дня они встретились в указанном месте в личном автомобиле бизнесмена, который и передал офицеру конверт с деньгами. Однако предприниматель не знал, что офицер ранее сообщил своему начальству о готовящейся встрече. В автомобиле бизнесмена и задержали.

Приговором суда ему назначили административное наказание в виде штрафа размером в 500 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU