2019-03-20T11:59:53+03:00
Общество

Минприроды поможет Псковской области в проекте укрепления берегов вблизи Мирожского и Снетогорского монастырей

Оба комплекса находятся на берегах реки Великой, один нередко подтапливает весной, берег у другого – осыпается
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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Для спасения уникальных фресок необходимо укрепить берег, на котором стоит псковский храм.Для спасения уникальных фресок необходимо укрепить берег, на котором стоит псковский храм.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО
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Министерство природных ресурсов и экологии РФ может оказать поддержку Псковской области в укреплении береговой линии вблизи двух уникальных памятников – Снетогорского и Мирожского монастырей. Эти объекты находятся на берегу реки Великой. Оба известны сохранившимися фресками – в Мирожском монастыре это византийская школа 12 века, в Снетогорском монастыре – псковская иконописная школа начала 14 века. Вот только Мирожский монастырь часто подтапливает в период весеннего половодья, а Снетогорский возвышается на известняковой скале, которая разрушается.

Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, накануне прошла встреча губернатора Михаил Ведерникова и главы Минприроды Дмитрия Кобылкина. Обсуждалась возможность участия ведомства в берегоукрепительных работах. Только на проектно-изыскательские мероприятия необходимо более 36 млн рублей. Михаил Ведерников попросил включить эти работы в федеральную целевую программу «Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012–2020 годах» на 2019 год. Дмитрий Кобылкин согласился с важностью таких мероприятий и взял вопросы на проработку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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