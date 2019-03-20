В магазинах Псковской области подорожало сливочное масло, но стали доступнее сметана и творог

СЕГОДНЯ 12:39 2019-03-20T12:39:46+03:00

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В магазинах Псковской области за последнюю неделю снизилась стоимость большой группы продуктов питания. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в Псковстате.

Доступнее для покупателей стали свинина (с 215,81 до 213,089 рубля), сосиски и сардельки (с 333,97 до 331,76 рубля), сметана (с 202,38 до 200,07 рублей) – снижение произошло примерно на 2 рубля.

Но на столько же подорожало сливочное масло (с 567,58 до 569,84 рублей), на 4 рубля стала дороже белокочанная капуста (с 39,09 до 43,89 рублей).

В то же время в молочных отделах торговых сетей заметны изменения в ценниках на творог – стоимость снизилась на 9 рублей (с 321,74 до 312,48 рублей). на 3 рубля подешевело куриное мясо (охлажденное) – со 132,39 до 129,54 рублей.

Отмечено снижение расценок и на свежие огурцы – на 3 рубля (со 190,13 до 186,96 рублей).

ИСТОЧНИК KP.RU