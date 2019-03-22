В Красногородском районе мужчину наказали за кражу денег у родного дяди
Житель Красногородского района проведет ближайшие четыре месяца в колонии строгого режима. Таково наказание Пыталовского районного суда, сообщили «Комсомольской правде – Псков» в прокуратуре Красногородского района. Мужчину признали виновным в краже денег с чужой банковской карты. Жертвой стал родной дядя осужденного.
Произошло все в октябре 2018 года. Мужчина заглянул в гости к родственнику. Зная, где лежит карта и пин-код от нее, племянник забрал карточку и вскоре снял с нее 4500 рублей. Деньги, как позднее выяснили следователи, потратил на покупку спиртного.
- Ранее данный мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи имущества, - уточнили в ведомстве.
Несмотря на то, что мужчина добровольно вернул деньги родственнику, прокурор счел, что в «его действиях усмотрен опасный рецидив преступлений». Поэтому суд приговорил местного жителя к реальному сроку лишения свободы. Приговор не обжалован и вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU