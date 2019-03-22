2019-03-22T09:55:34+03:00
Происшествия

В Красногородском районе мужчину наказали за кражу денег у родного дяди

Потратил он их на покупку спиртного
Егор ФАТИКОВ@KP_PSKOV
Поделиться:
Житель Красногородского района обокрал родного дядю и получил четыре месяца колонии.Житель Красногородского района обокрал родного дядю и получил четыре месяца колонии.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Житель Красногородского района проведет ближайшие четыре месяца в колонии строгого режима. Таково наказание Пыталовского районного суда, сообщили «Комсомольской правде – Псков» в прокуратуре Красногородского района. Мужчину признали виновным в краже денег с чужой банковской карты. Жертвой стал родной дядя осужденного.

Произошло все в октябре 2018 года. Мужчина заглянул в гости к родственнику. Зная, где лежит карта и пин-код от нее, племянник забрал карточку и вскоре снял с нее 4500 рублей. Деньги, как позднее выяснили следователи, потратил на покупку спиртного.

- Ранее данный мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи имущества, - уточнили в ведомстве.

Несмотря на то, что мужчина добровольно вернул деньги родственнику, прокурор счел, что в «его действиях усмотрен опасный рецидив преступлений». Поэтому суд приговорил местного жителя к реальному сроку лишения свободы. Приговор не обжалован и вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Дедовичском районе прокуратура помогла сиротам получить жилье
В Великих Луках задержан угонщик велосипеда
В Псковской области в ближайшие три часа усилится ветер
В Пскове во время Ганзейских дней будут действовать 10 сцен и сценических площадок
ПсковГУ потратит на проведение международной конференции о Ганзейском союзе потратит около 14 млн рублей
К Ганзейским дням в Пскове отремонтируют Зеленый театр
В Псковской области губернатор лично проследит за подготовкой объектов к Ганзе
Состоялась тестовая поездка скоростного поезда «Ласточка» по маршруту Псков – Печоры
Михаил Ведерников: Кампус ПсковГУ, стадион «Машиностроитель» и областную библиотеку к Ганзе сделают по максимуму
Псковские педагоги и студенты стали призерами всероссийского конкурса имени Л. С. Выготского
Псковские кикбоксеры завоевали 28 наград на чемпионате Северо-Западного федерального округа
У Троицкого моста в Пскове обнаружили труп ранее без вести пропавшего мужчины
С 1 апреля в Псковской области снизят тарифы на вывоз и утилизацию мусора
Среди изымаемых в Псковской области взрывных устройств лидируют те, что остались после Великой Отечественной войны
Команда Порховского района победила на межмуниципальных соревнованиях фестиваля ГТО
Экстренные службы Псковской области ожидают пик весеннего половодья в начале апреля
В Великих Луках торговца наркотиками приговорили к шести годам колонии
В Великолукском районе сгорела тысяча квадратных метров сухой растительности
В Пскове из-за неисправности плиты произошел пожар в квартире
Весь апрель самолет из Москвы в Псков будет летать по понедельникам и пятницам
Житель Великих Лук за кражу из общежития отправится на два года в колонию
На развитие домов культуры в Псковской области выделят 22 миллиона рублей
В Гдовском районе задержали россиянина за незаконное пересечение границы по Чудскому озеру
Сообщи о встрече с волками: В Псковской области открыли специальную «горячую линию»
В магазинах Псковской области подорожало сливочное масло, но стали доступнее сметана и творог
Минприроды поможет Псковской области в проекте укрепления берегов вблизи Мирожского и Снетогорского монастырей