В Красногородском районе мужчину наказали за кражу денег у родного дяди

СЕГОДНЯ 09:55 2019-03-22T09:55:34+03:00

Потратил он их на покупку спиртного

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Житель Красногородского района проведет ближайшие четыре месяца в колонии строгого режима. Таково наказание Пыталовского районного суда, сообщили «Комсомольской правде – Псков» в прокуратуре Красногородского района. Мужчину признали виновным в краже денег с чужой банковской карты. Жертвой стал родной дядя осужденного.

Произошло все в октябре 2018 года. Мужчина заглянул в гости к родственнику. Зная, где лежит карта и пин-код от нее, племянник забрал карточку и вскоре снял с нее 4500 рублей. Деньги, как позднее выяснили следователи, потратил на покупку спиртного.

- Ранее данный мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи имущества, - уточнили в ведомстве.

Несмотря на то, что мужчина добровольно вернул деньги родственнику, прокурор счел, что в «его действиях усмотрен опасный рецидив преступлений». Поэтому суд приговорил местного жителя к реальному сроку лишения свободы. Приговор не обжалован и вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU