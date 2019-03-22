В Псковской области вводится временное ограничение для тяжелых грузовиков
В Псковской области с 25 марта будет вводится частичное ограничение для движения транспорта по автомобильным дорогам. Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, ограничение связано с переувлажнением асфальтного покрытия.
Соответствующий приказ был подписан комитетом по транспорту. Установлены следующие допустимые значения нагрузок : 4,5 тонны для одиночной оси, 4 тонны на каждую ось двуосной тележки и 3,5 тонны на каждую ось трехосной тележки.
на автомобильных магистралях в соответствии с приказом будут установлены ограничивающие движение дорожные знаки. Ограничение не распространяется на автобусы, в том числе, международные, машины для транспортировки продуктов, лекарств, кормов для животных, топлива, леса, удобрений, газовых баллонов, почты. Кроме того, не ограничено передвижение для военных автомобилей.
Подобная мера вводится ежегодно в период таяния снега с целью сохранения дорожного покрытия.
ИСТОЧНИК KP.RU