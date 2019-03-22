Опасения об утечке газа в жилом доме в Великих Луках не подтвердились

СЕГОДНЯ 15:20 2019-03-22T15:20:37+03:00

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В Великих Луках опровергли появление утечки газа в доме номер 7 по улице Дружбы. Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, дом был тщательно проинспектирован представителями управляющей компании. Было проверено текущее состояние не только газового, но и сантехнического оборудования. Никаких нарушений и протечек обнаружено не было. Жалоба поступила от жительницы Великих Лук, не проживающей в данном доме, но часто бывающей там в гостях. По ее словам, она часто чувствовала запах газа в одном и том же месте этого подъезда. Причину она видела в том, что в одной из квартир проживает семья с инвалидом 1-й группы, у которого диагностировано психическое заболевание. Женщине объяснили, что проблем с газовым оборудованием ни разу не возникало за те 30 лет, которые в этом доме проживает данная семья. Кроме того, для автора жалобы провели персональный инструктаж по пользованию газовыми приборами и оборудованием.

ИСТОЧНИК KP.RU