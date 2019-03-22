В Великих Луках ищут подрядчика для строительста физкультурно-оздоровительного комплекса под открытым небом

СЕГОДНЯ 17:00 2019-03-22T17:00:08+03:00

В Великих Луках построят еще один спортивный объект. Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

Объявление о конкурсе появилось на сайте Единой информационной системы в сфере закупок

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В Великих Луках построят еще один новый физкультурно-оздоровительный комплекс под открытым небом. Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, сумма контракта составит около 25 миллионов рублей. Средства будут выделены из федерального и регионального бюджета.

Стройка будет проходить недалеко от общеобразовательной школы № 12 и детско-юношеской спортивной школы № 3 «Олимпия».

Согласно проекту, в комплексе будут места для занятий наиболее популярными видами спорта. Среди них футбольное поле, которое будут зимой использовать как площадку для хоккея, теннисные и бадминтонные корты, волейбольные и баскетбольные площадки, а также снаряды для занятия легкой атлетикой.

В ведомстве добавили, что помимо данного комплекса в Великих Луках, как и во всех других городах области, построят площадки для занятия уличной гимнастикой.

ИСТОЧНИК KP.RU