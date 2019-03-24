Пожарные призывают жителей Псковской области не жечь сухую траву

СЕГОДНЯ 12:04 2019-03-24T12:04:29+03:00

В Псковской области в выходные дни увеличивается количество палов травы, что может привести к пожарам. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В Псковской области в выходные отмечается рост палов травы. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, чаще всего это происходит во время отдыха горожан в лесу или при весенней уборке на дачных участках. Неконтролируемый огонь порывами сильного ветра очень быстро перебрасывается на большие территории, угрожая пожарами лесам и населенным пунктам.

В последние дни в Псковской области порывы ветра достигают временами 15 метров в секунду. Весной этого года снег сошел довольно рано, и потому прошлогодняя трава быстро высохла. В этих условиях даже группа взрослых людей не сможет остановить распространение огня.

Пожарные призывают отказаться от разведения костров и сожжения сухой травы на приусадебных участках. Это может стать причиной трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU